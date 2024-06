Fire ud af ti vælgere har nu stemt

Det viser en stikprøve, som Ritzau har foretaget blandt 12 kommuner, der tilsammen udgør en vælgerskare på omkring 515.000 personer.



Stikprøven viser, at 42,2 procent havde afgivet deres stemme ved 16-tiden. Tallet inkluderer også dem, der har brevstemt i dagene op til valget.

Det er 4,9 procentpoint færre end ved det seneste valg i 2019, hvor 47,1 procent havde stemt på nuværende tidspunkt i de samme 12 kommuner.

Dermed er der ikke udsigt til, at stemmeprocenten på 66,1 fra sidste valg - som i øvrigt var rekord - bliver overgået denne gang.

Men der kan være gode chancer for måske at overgå valget i 2014, som bød på den tredje højeste valgprocent nogensinde ved et EU-parlamentsvalg herhjemme.

Dengang viste en lignende stikprøve på samme tidspunkt en foreløbig stemmeprocent på 37,2.