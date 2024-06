Fiskere klar til nye trawl - når de er prøvet af

I går skrev vi om en ny måde at trawle på, en måde, der er mere skånsom overfor havbunden. I stedet for at skrabe langs havbunden svæver trawlet over bunden. Og fiskerne er klar til at tage den nye metode i brug.

- Vi arbejder løbende på at omstille fiskeriet, så det bliver mere skånsomt, og vi ser de her nye skånsomme trawlredskaber som et væsentligt element i den omstilling, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening

Men der er en hage ved de nye trawl. De koster 10 gange så meget som de kendte. Og selvom der er en vis besparelse på brændstofforbruget, så er det mange penge at kaste ud på noget, der ikke er afprøvet til bunds.

- Jeg opfordrer Christiansborg til at gå all-in på udviklingen af det skånsomme trawlfiskeri, hvor det er afgørende, at fiskerne får støtte til at få ny teknologi afprøvet. Hvis resultaterne er gode, kan det kun gå for langsom med at få flydedørene ud at virke, siger fiskeriformanden.