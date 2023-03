Flere banker ramt af nedbrud - giver problemer med kortbetaling og netbank

Man kan som bankkunde i Jyske Bank, Sydbank og Sparekassen Sjælland-Fyn lørdag opleve problemer med at betale med kort eller logge på netbank. Det oplyser de tre banker på deres hjemmesider.

- Du kan desværre opleve problemer med at logge på mobilbank og netbank samt betaling med kort i øjeblikket. Vi arbejder på højtryk for at løse problemerne, skriver Sydbank på sin hjemmeside.