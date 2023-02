Flere børn og unge får medicin mod ADHD og depression

Coronaårene med nedlukning af skoler kan ifølge Per Hove Thomsen have påvirket børn og unges mentale sundhed i en dårlig retning.

- Vi har haft coronaepidemien, hvor vi har set en voldsom stigning i mistrivslen blandt børn og unge. Der er flere unge, der kommer til børne- og ungdomspsykiatrien med depression og angst, og en del er formentlig udløst af coronaperioden.

Professoren finder det positivt, at unge med psykiske lidelser kommer i behandling, men medicin alene løser ikke problemet:

- Overordnet er det godt, at de kommer i behandling. Man skal altid grundigt udrede, om der er brug for medicin. For medicin skal ikke stå alene og skal altid fungere i samspil med en anden indsats.