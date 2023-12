Flere end hver tredje politiker i Syd- og Sønderjylland har overvejet ikke at fortsætte

Jørn Chemnitz (SF) har siddet i byrådet i Kolding siden 2021. Selv om han kun er i gang med sin første periode, har han overvejet, om det er værd at fortsætte.

- Jeg stillede op for at fremme den grønne omstilling, men det går for langsomt, og jeg spørger af og til mig selv, om jeg kunne gøre en større forskel i nogle grønne organisationer, siger han.

Samtidig oplever han en noget anderledes kultur blandt byrådskollegerne, end han er vant til.

- Knivene sidder løst, og information bliver lækket til pressen, selv om det er sagt i fortrolighed. Det er ubehageligt, fortæller han.

Trods udfordringerne hælder både han og Ulrich Kristensen til at stille op igen ved kommunalvalget i 2025.

- Men det skal være under forudsætning af, at vi gør det, vi siger. Hele kommunens konstitueringsaftale lægger op til et grønt fokus, så det skal vi også prioritere, siger Jørn Chemnitz.

- Lige nu er jeg på 75-80 procent i forhold til også at stille op næste gang, men det kan sagtens være, at jeg ender med at tænke - jeg skylder ikke nogen noget, og så lader jeg være, lyder det fra Ulrich Kristensen.

Fra Rasmus Tue Petersen, seniorforsker hos VIVE, lyder det, at det kan udvikle sig til et demokratisk problem, hvis byrådsmedlemmer i stor stil ikke har lyst til at genopstille.

- Kommunalpolitik afhænger jo af, at der er nogle dygtige politikere, der brænder for det. Det er klart, at hvis de bliver for pressede, så kommer vi til at mangle dem. Det er sundt nok, at der sker udskiftninger i et byråd, men det er et problem, hvis der er for mange, for der skal være en vis kontinuitet. På den måde er det ikke kun et problem for politikerne selv, at de bliver stressede. Det bliver i sidste ende også et demokratisk problem, hvis vilkårene bliver for svære, siger han.