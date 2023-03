Flere forsøg på at svindle ældre sidste år: Steg med over 50 procent

Vær altid varsom opkald om penge

Ifølge NSK's tal var der 1170 anmeldelser af svindel eller forsøg på svindel mod personer over 65 år i 2021. Sidste år var der 1845 anmeldelser.

Hos Ældre Sagen forsøger man gennem medlemsblade, sociale medier og arrangementer i lokalafdelinger at udbrede gode råd fra politiet til, hvordan man undgår at blive udsat for svindel eller håndtere det, hvis ulykken er ude.

- Hvis man er i situationen, hvis man har mistanke om, at det er en svindler, så smæk røret på. Vær på vagt, hvis nogen beder dig om at overføre penge eller interesserer sig for dine personlige oplysninger, siger seniorkonsulent Louise Kambjerre Scheel.

- Det vil en bank aldrig gøre, og det vil politiet aldrig gøre.

Et af de andre konkret råd, som Ældre Sagen gerne spreder, er, at ældre med fordel selv eller med hjælp fra familie eller venner kan blive fjernet fra Kraks side over telefonnumre og kontaktoplysninger.