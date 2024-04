Flere gårde melder udsolgt til populær begivenhed

Mange af de gårde, der søndag inviterer til den traditionsrige begivenhed, melder udsolgt.

Det fremgår af Økologisk Landsforenings hjemmeside.

I de 14 kommuner, som TV SYD dækker, er der fire gårde, som byder folk indenfor for at se køerne komme på græs. Tre af de steder har udsolgt.

Det er kun hos Stensigmose ved Broager, der stadig har pladser til arrangementet, der finder sted mellem klokken 10 og 14. Klokken 12 kommer køerne på græs.

Økodag er dog ikke den eneste mulighed, du har for at opleve køerne komme på græs. Arla kører et tilsvarende arrangement, hvor seks gårde i det syd- og sønderjyske inviterer folk indenfor for at opleve de forårskåde husdyr.