Flere hundrede var mødt op til bisættelse af dansk soldat

For to år siden blev de jordiske rester af den sønderjyske soldat fundet i jorden ved Verdun. Erik Petersen Skøtt blev dræbt i 1. verdenskrig sammen med 300.000 andre, over de ti måneder lange slag ved Verdun.

Lørdagens bisættelse sker på den sønderjyske kirkegård i den franske by Braine. Her markeres samtidig kirkegårdens 100 års-jubilæum, der for nylig er blevet udnævnt til verdensarv af UNESCO.

TV SYD har været tilstede i Frankrig igennem ugen.

