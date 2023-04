Flere kommuner oplever stigning i antallet af konkurser

Hvis man skal se tallene fra et mere positivt perspektiv, kan man sige, at der "kun" er tre kommuner i vores landsdel, der ligger over landsgennemsnittet - der lyder på 41 procent - for den procentuelle stigning af antallet af konkurser.

Det drejer sig om Esbjerg, Sønderborg og Tønder kommuner. I alt er der seks ud af vores 14 kommuner, der har oplevet en stigning i antallet af virksomhedskonkurser.