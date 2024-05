Siden 2017 har det nemlig været muligt at lave en såkaldt fremtidsfuldmagt.

Her kan man for eksempel skrive, hvad der skal ske, hvis man skulle få sygdommen demens, og ikke længere selv er i stand til at tage vigtige beslutninger. Hvem skal så?

Sådanne spørgsmål ønsker et stigende antal danskere at tage stilling til i en fremtidsfuldmagt, skriver DR.