Bag aftalen står regeringen, SF og Enhedslisten, der med forhøjelsen vil bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer.

- Vi ønsker at give en håndsrækning til de af vores pensionister, der stort set kun har folkepensionens ydelser at leve for. Det er første gang i ti år, vi forhøjer ældrechecken permanent. Alle pensionister, uanset indtægt og formue, skal have en værdig alderdom, fortæller beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Provenuet fra passagerafgiften foreslås udover ældrechecken også anvendt til finansiering af den første grønne omstilling af indenrigsluftfarten.