Flere politikredse indkalder ekstra bemanding på grund af J-dag

Statsministeren vil kigge på lovgivningen efter sag om lægehus

Ifølge statsministeren skal lovgivning ikke forhindre tre snart nyuddannede speciallæger i at opføre et nyt lægehus i Tønder.

- Når jeg hører historien her, så tænker jeg, hvor fantastisk det er, at der er 3 unge læger, der har lyst til at slå sig ned i Tønder. Det er jo faktisk det, vi også rigtig gerne vil fra regeringens side, fordi vi mangler læger rundt omkring i Danmark, fortæller Mette Frederiksen (S) til TV SYD.

De tre lægestuderende vil åbne lægehuset i samarbejde med Tønder Andelsboligforening, men det er ikke tilladt, fordi sundhedshuse ikke må opføres i almindelige boligområder.

- Det er vigtigt, at de praktiserende læger kommer derud, hvor patienterne er, og hvor behovet er størst. Hvis der er snubletråde i noget boliglovgivning, så må vi se, om vi kan gøre det anderledes, siger statsministeren (S).

Tønder Kommune er udpeget som en lægedækningstruet kommune af Region Syddanmark.

Mette Frederiksen understreger, at adgang til egen læge er vigtigt for borgernes tryghed til sundhedsvæsenet.

- Men en gang imellem er der noget lovgivning, som skal opdateres eller ændres, fordi virkeligheden har forandret sig. Og jeg er meget, meget optaget af, at danskerne skal have en let og nem adgang til vores sundhedsvæsen, konkluderer Mette Frederiksen.