Flere små butikker mister million-omsætning på store bededag

For indtil i år var store bededag en af de helligdage, hvor kun mindre butikker måtte holde åbent.



- Helligdagene er ekstremt vigtige for overlevelsen af lokale dagligvarebutikker. Vi har beregnet, at det koster os et pænt millionbeløb i tabt omsætning, at de store butikker nu også må holde åbent store bededag, siger Torben B. Andersen, der er kædedirektør for Dagli´ Brugsen/Brugsen, der omfatter cirka 275 butikker over hele Danmark.

En af de steder, der oplever et fald i kundebesøg og omsætning i dag, er lokalbrugsen i Ødsted, som du kan læse om herunder.