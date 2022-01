Flere stærekasser kan være på vej til landsdelen

I løbet af tre år har der været opsat 20 stærekasser på udvalgte steder i landet i et forsøg, og det har nedbragt farten på strækningerne med ti kilometer i timen i gennemsnit.

Det vækker glæde hos transportminister Benny Engelbrecht (S), der inden for en overskuelig fremtid vil øge antallet af automatiske fartkontroller.

- Min ambition er at komme i gang i løbet af 2022, og det er min klare forventning, at vi får flere faste kontroller både i form af stærekasser og såkaldte strækningskontroller, der måler over en længere strækning, siger Benny Engelbrecht til Jyllands-Posten.