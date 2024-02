Ved Kolding Bibliotek er der fredelig march, gudstjeneste og tale fra borgmester Knud Erik Langhoff.

I Ribe er der fredsgudstjeneste ved Ribe Domkirke, hvor også statsministeren deltager mellem 16-17.

I Haderslev er der samling med flag, sang og taler ved Haderslev Domkirke.

I Vejle er der optog og demonstration gennem Vejle by. Senere vil der være taler ved Vejle Bibliotek.

I Fredericia er der et fredeligt optog gennem byen, hvor lys tændes for at markere fred.

Vor Frelsers Kirke i Horsens åbner for oplæsning, bøn, musik og kaffe for at markere invasionen i Ukraine.