Flere straffe til fodboldbøller

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.



Lovforslaget kommer, efter et politisk flertal i oktober blev enige om en aftale om at skærpe indsatsen mod hooligans til fodboldkampe.

Det skete på baggrund af en periode med uroligheder i forbindelse med fodboldkampe i Danmark.

- Det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion, og det er det ikke, når der udbryder slåskampe, bliver revet sæder af eller kastet ting mod politiet og kontrollører. Vi skal ikke finde os i den uacceptable adfærd, og viser det sig, at der er brug for flere tiltag fra politisk side, så er jeg klar til at se på det, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.