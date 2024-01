Flere syd- og sønderjyder havde indbrud i fjor

Det viser en opgørelse over indbrudstallene for 2023, skriver politiet i en pressemeddelelse.

I 2023 er der indløbet anmeldelser om 1073 indbrud i private hjem, mens tallet i 2022 lød på 926 indbrud fordelt på hele politikredsen.

Især er der sket langt flere indbrud i juledagene, hvor 84 syd- og sønderjyder fik besøg af indbrudstyve mellem den 16. december 2023 og den 2. januar 2024. Året før var det tilsvarende tal 33.

- Det er et højt niveau, når vi ser det i forhold til de seneste tre år. Går vi længere tilbage, så lå niveauet på juleindbrud markant højere, og vi forventer og arbejder for, at vi kommer tilbage i den gode udvikling, siger vicepolitiinspektør Jacob Rindom.

Bedre sikring

Til gengæld har færre virksomheder haft ubudne gæster i 2023 sammenlignet med året før. Og Syd- og Sønderjyllands Politi roser virksomhederne fordi, de er blevet bedre til at gardere sig mod tyve.

- Vi kan se, at de er blevet bedre til at sikre sig mod indbrud. Det gælder både i forhold til overvågning, lys omkring bygningerne, tyverisikring og vagtordninger. Det har alt sammen en stor forebyggende effekt, når det kommer til indbrud, siger han.

I 2023 modtog politiet ifølge pressemeddelelsen 600 anmeldelser om indbrud i virksomheder – fordelt over hele kredsen. Hvis man ser blot fem år tilbage, er det et markant fald fra 1409 anmeldelser i 2018.