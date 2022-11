Flere syd- og sønderjyder søger julehjælp end nogensinde før

Mere end 9.700 familier har i år søgt om julehjælp hos Blå Kors Danmark. Det er knap 1.100 flere i hele landet end sidste år. Ud af de mange ansøgere bor 1.668 i Syd - og Sønderjylland. Det er mere end 100 flere ansøgere end sidste år.

Blå Kors uddeler julehjælp til økonomisk trængende børnefamilier i form af hjælp til mad og gaver. I år består hjælpen af et gavekort på 500 kroner til LIDL og et gavekort på 200 kroner til Blå Kors' genbrugsbutikker.

Tidligere har gavekortet været på 400 kroner til dagligvarer, men på grund af inflationen er beløbet hævet.

- Vi har brug for hver en krone for at kunne hjælpe så mange familier, som muligt. Som det er lige nu kan vi desværre langt fra hjælpe alle familier, så vi har brug for at indsætte en god slutspurt med bidrag fra både almindelige danskere og virksomheder. Alle pengene går ubeskåret til julehjælp, siger kommunikationschef i Blå Kors Danmark Thomas Røddik Korneliussen.