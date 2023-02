Flere syd- og sønderjyske børn får ADHD-medicin og lykkepiller

I 2016 var det i gennemsnit 3 procent af de 10-19-årige i Syd- og Sønderjylland, der fik udskrevet denne type medicin. Det steg i 2021 til 4,1 procent. For de 20-29-årige er andelen steget fra 7 til 8,6 procent.

- Vi er blevet bedre til at fange børn og voksne, der får ADHD, og det betyder også, at flere kommer i medicinsk behandling. Vi er også blevet mere opmærksom på, at ADHD ikke kun er noget, der hører til barndommen, men fortsætter op i ungdoms- og voksenårene, siger overlæge og professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet, Per Hove Thomsen.