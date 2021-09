Flere syd - og sønderjyske kommuner topper erhversliste

Det går stadig godt med erhvervsvenligheden flere steder i det syd - og sønderjyske. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Industri, der rangerer de bedste kommuner i landet i disciplinen erhvervsklima-venlighed.

Bedst i vores sendeområde er Hedensted Kommune der indtager en 3.plads ud af 98 kommuner.

- Jeg er særlig stolt af førstepladsen indenfor uddannelse. At 31 procent af unge i Hedensted Kommune vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse er utrolig vigtigt for at sikre arbejdskraft til de virksomheder, der bidrager til vores samfundsøkonomi. Sammen med en 3. plads indenfor kategorien arbejdskraft står vi fortsat rigtig stærkt på erhvervsområdet, fortæller Hedensteds Borgmester, Socialdemokratiets Kasper Glyngø.

Vejen lige i hælene på Hedensted

Lige i hælene på dem er Vejen Kommune, der indtager en 4. plads, og det er ikke uvant for kommunen at ligge i top på lige netop denne liste. Men selvom det ikke er nyt, så begejstrer det stadig på borgmesterkontoret i Brørup.

- Jeg er rigtig glad. Vi har sigtet efter top 10 - ikke så meget for placeringens skyld, men for at vide, at vi er på den rette vej på dette område, siger Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune for Venstre.

Vejen Kommune ligger i top 5, når det kommer til specielt at sætte digitale rammer for kommunens virksomheder, ligesom kommunen også scorer højt på brug af lokale leverandører samt i kategorien skatte, gebyrer og erhvervsarealer. Ifølge Egon Fræhr, så kan det betale sig, at være i løbende dialog med kommunens erhvervsliv.

- Jeg tror, kommunen er tæt på virksomhederne. Det giver nærhed, men betyder også øget effektivitet, siger Vejen Kommunes borgmester.

Varde kan kommunikere

Også i Varde Kommune kan man med nogenlunde oprejst pande læse dagens opgørelse. Kommunen, der er en af landets arealmæssigt største, indtager en 7. plads. Det er én placering bedre end sidste års 8.plads.

- Det er jeg virkelig glad og stolt over. Det er resultatet af en langvarig indsats fra politikere og ikke mindst medarbejdere, som nu resulterer i andet år i top10, fortæller Vardes borgmester Erik Buhl (V).

Varde Kommune scorer topkarakter i kategorien 'information og dialog med kommunen'. Faktisk er der ikke en kommune i landet, der er bedre til det end Varde. For kommunen er det flere års målrettet arbejde og samarbejde, der nu bærer frugt.

- I Varde Kommune er der ikke meget, der kommer af sig selv. Vi har et stort fokus på, at vi skal have noget at leve af og leve i. Det betyder, at vi skal være god overfor virksomhederne, der tjenerne pengene. Vi prøver derfor at skabe god dialog med virksomhederne, men det kan vi blive endnu bedre til, fortæller Erik Buhl.

Nogle steder kan det blive bedre

Selvom alle kommuner i TV SYDs områder i opgørelsen ligger i top 50, så er der kommuner, der er ligger et stykke fra eksempelvis Hedensted og Vejen.

Det er blandt andet kommuner som Tønder, der med sin placering som nummer 44 indtager den mindst gode placering i landsdelen. Kolding Kommune har den næstlaveste placering som nummer 34.

I forhold til sidste år er Kolding Kommune dog en succeshistorie, da de i 2020 lå som nummer 65.

Se hvor din kommune er på listen