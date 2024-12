Efter cyberangreb: 97 procent føler sig ikke rustet til øget trussel

Det har skabt rystelser, at en helt almindelig skoledag for en folkeskoleelev på den måde kan ende som et sandt mareridt.

- Jeg tror - som alle andre mennesker - at vi er meget rystede over, at sådan noget kan ske på en dansk folkeskole, siger Jonas Lund Jørgensen, der er formand for skolebestyrelsen på Bankagerskolen.

Han har selv børn, der går i 0. og 4. klasse på skolen. Selvom hændelsen har rystet ham, har han ikke mistet tillid til skolen, og han er heller ikke nervøs ved at have sine børn der.

- Når det er sagt, så er jeg og bestyrelsen helt trygge ved at sende vores børn afsted i skole, og jeg har også et indtryk af, at både skoleledelsen og kommunen har taget hånd om den her sag. Som jeg kan forstå det, er det en politisag, som behandles på den måde, siger Jonas Lund Jørgensen og afslutter:

- Det er en ulykkelig hændelse, men det påvirker ikke mit samlede syn på skolen.

Elever er mødt ind

Eleverne på Bankagerskolen er onsdag morgen mødt ind som normalt. Både psykologer og SSP-medarbejdere er tilstede for at støtte elever, der måtte have behov for det.

- Hvis nogle af de unge har brug for at snakke om det her - uanset om de har oplevet noget, hørt om det, eller kender nogen - så er vi her. Det fylder meget, når der sker sådan noget, siger Jan Asmussen, der er viceungdomsskoleleder i SSP i Horsens.