Flere tusinde ekstra værnepligtige presser kaserner

Tre af 1. Brigades enheder ligger i TV SYD's sendeområder og omfatter Danske Artilleriregiment i Oksbøl, Føringsstøtteregimentet i Fredericia og Efterretningsregimentet i Varde.



Føringsstøttebataljonen holder til i Fredericia, og står for kommunikationen under indsættelse, og her skal Hærens Taktiske Kommunikations System implementeres.