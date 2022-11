Flere unge får gode ideer, men selvtillid og "Løvens Hule-skræk" spænder ben

Mere at skulle bevise som ung

At være ung iværksætter kan dog give en række udfordringer.

Blandt andet at man skal være 18 år for rent lovgivningsmæssigt at kunne etablere en virksomhed, men hos ProVarde ser Nikolaj Chelander Knudsen ofte, at det administrative arbejde spænder ben for de unges ideer.

- Som selvstændig har du alle kasketter på, og dermed er der mange ting, man selv skal klare såsom bogføring. Hvis man så ikke har helt styr på de basale ting, ender man måske med at se knap så klog ud, siger han og forklarer, at det kan være med til at gøre opstarten svær, når man skal opbygge tillid til forhandlere og kunder.