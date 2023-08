Flere veje spærres i forbindelse med cykelløb

I forbindelse med femte og sidste etape af cykelløbet Tour of Scandinavia, vil flere veje blive spærret.

I de fleste tilfælde er der tale om kortvarige spærringer på omkring 30 minutter, mens der i Haderslev, som er målby for etapen, vil være spærret i noget længere tid på nogle strækninger.

Det drejer sig blandt andet om Christian X's Vej, der vil være lukket for gennemkørsel i begge retninger allerede fra klokken 06.00 og frem til 18.00.

Gennem hele dagen vil politi, race-marshalls, og hjemmeværn være at finde langs ruten for at sikre, at alt forløber som planlagt.