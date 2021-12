Flertal enig om coronapas i fitnesscentre

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har godkendt et krav om coronapas i fitnesscentre, fortæller flere udvalgsmedlemmer fra mødet onsdag aften.

Kravet vil gælde fra juleaftensdag, altså den 24. december.

Sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet præsenterede forslaget på et pressemøde tidligere onsdag.

Flere partier i Folketinget har bedt om, at fitnesscentre bliver omfattet af restriktioner, da de er bekymrede for den markante vækst i smitten over de seneste uger.

- Vi står i en situation med eksplosiv stigning i omikrontilfælde. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at børn kan komme tilbage i skole 5. januar. Og for at sundhedsvæsnet ikke bryder sammen, siger Peder Hvelplund, der er corona- og sundhedsordfører for Enhedslisten.

Der er også opbakning fra blandt andet Konservative og Venstre.

Venstre ønsker samtidig, at der gives støtte til centrene, som nu står med en ekstra opgave.

- Vi har appelleret til regeringen om at indkalde til drøftelser af, om der kan komme kompensation for de ekstra medarbejdere, der skal håndtere det her, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Kulturministeriet oplyser onsdag aften, at der er mulighed for træningscentrene at udføre kontrol ved stikprøver.

- Det skal foregå via stikprøver mindst en gang i døgnet, oplyser ministeriet.

Det gælder fitnesscentrene, der netop ønskede muligheden for at udføre stikprøvekontrol, hvis coronapasset blev genindført.

- Vi ved fra foråret, at der var en ret stor omkostning forbundet med kontrol af coronapas ved indgang til centrene, siger Morten Brustad, der er branchedirektør for Dansk Fitness- og Helseorganisationen, der er fitnesscentrenes brancheorganisation.