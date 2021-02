Flextrafik kommer til at køre grønnere på vejene

Begrænset af rækkevidde

Med forsøget har de hos Sydtrafik fundet ud af, at elbilen kan nøjedes med to korte optankninger i løbet af en arbejdsdag på otte timer, hvis den ikke skal køre længere end 30 minutter væk.

- Vi har mulighed for at indstille tid, og hvor langt væk de må køre. Da det er et testforsøg, vil vi justere sammen med vognmanden, så vi sikrer, at der er strøm nok på til turene, siger Claus Rosenkrantz.

Der kommer til at være den nuværende bil i Aabenraa, og de nye biler kommer til at have base i henholdsvis Vejle, Kolding, Sønderborg og Esbjerg. Da bilerne udbydes af vognførerne, er det forskellige biltyper.

Der er både fra mærket Tesla, Volkswagen, Kia og Nissan.

Ingen forskel for brugerne

Når der kommer flere elbiler på vejene, får det ingen betydning for brugerne af Flextrafik. De fem elbiler indgår i flåden som alle de andre biler, og derfor kan alle, der bestiller en almindelig bil, blive hentet i de nye elbiler.

- Det bliver ikke sværere for kunderne at bestille flextrafik. Vi har ingen forventning om, at det kommer til at forstyrre vores drift. Vi overvåger kørslen, og opstår der problemer, så løser vi det, fortæller Claus Rosenkrantz.