Flot forårssol i dag - men et vejrskifte nærmer sig søndag

- Fra morgenstunden er der masser af sol. Om eftermiddagen vil den varme luft dog stige til vejrs, og så vil der komme de her såkaldte kumulusskyer på himlen, fortæller Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

I løbet af eftermiddagen kan vi få stedvis flere skyer.

Skyer og blæst på vej

Fredag vil vejret være af samme type med flere solskinstimer i vente. Her vil dagen også starte med masser af sol i størstedelen af landet.

Men det vil ifølge Ellen Nybo begynde at blæse op med frisk til hård vind fredag og fortsætte i weekenden.

Lørdag ser dog også ud til at være med sol og lune forårstemperaturer, lyder det. Men søndag vil et lavtryk nærme sig, og det vil betyde, at der kommer flere skyer og vinden vil tage til.

- Men generelt vil det være tørt hen over hele linjen med flere skyer fra søndag til dels mandag, siger hun.