Flot fredag venter efter iskold nat

Når den kolde morgen er klinget af, venter der en smuk fredag med klar blå himmel og et forårsvejr, der dog stadig vil kræve varmt overtøj.

Temperaturen vil ligge omkring fem grader de fleste steder, men med den kolde vind fra nord, vil det føles et par grader lavere.

- Nogle steder vil det føles som under frysepunktet, men finde man til gengæld et sted med læ og sidder i solen, vil man opleve det modsatte. Her vil kombinationen af læ og sol give ægte forårsfornemmelser, lyder det fra Peter Tanev.