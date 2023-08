Fodboldfans sættes i et dilemma, når favoritholdet købes af rige udlændinge

Men hvor holdet skulle løftes, gik det den anden vej, og nu er de at finde i den næstbedste række med et point efter to runder.

- De folk han fik ind var ikke nogen, der havde noget med klubben eller landet at gøre. De var gode til at se, hvad der fungerede på papiret, men det fungerede ikke realiteten, siger formand for Sønderjyske Fodbold Support, Vickie Slot Hansen.

Esbjerg fB er en af klubberne i landet, der fortsat er ejet af amerikanere. Siden amerikanernes indtræden er holdet rykket ned i 2. division.

Nej tak til hurtige penge

Fodboldsæsonen i Danmark gik for de to øverste rækkers vedkommende i gang for snart to uger siden, mens den tredjebedste begynder på fredag.

Kolding IF er netop rykket til 1. division, hvor det er blevet til to sejre i to kampe. Opmærksomheden fra investorer uden for landets grænser har været til stede, men klubben er fortsat ejet af danskere.

- Vi tror ikke på, at hurtige penge fra en udenlandsk investor bringer klubben noget godt nødvendigvis. Vi skal have en stabil udvikling, hvor vi lægger lag på lag hele tiden, fortæller bestyrelsesformand i Kolding IF, Claus Holm-Søberg.