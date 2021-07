Fodboldlandsholdet takker fans og befolkning med klapsalver

Torsdag eftermiddag er landsholdet vendt retur til Danmark og gav pressemøde i Københavns Lufthavn.

- Den rejse, vi har været på. Hele følelsesregistret har vi været igennem. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Så snart, det man kommer hjem og får det på afstand, kan det være, det går op for en, hvad vi har gjort. Landsholdet er for hele Danmark, og det er svært at beskrive, hvad man går igennem. Det er en taknemmelighed, vi føler. Det er den største overskrift for mig, siger landsholdets anfører, Simon Kjær.