Fødevarestyrelsen advarer: Høj risiko for fugleinfluenza

Den meget smitsomme fugleinfluenza giver svære symptomer, og har en høj dødelighed hos fjerkræ. I sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker, der har tæt kontakt til smittet fjerkræ. På baggrund af de nuværende informationer vurderer Dansk Veterinær Konsortium, at risikoen for smitte til mennesker er lav.



- Efterårets fugletræk over Danmark øger risikoen for smitte til fjerkræbesætningerne. Desværre har vi i dag påvist fugleinfluenza i en kalkunbesætning på Sjælland. Derfor er det uhyre vigtigt, at danske fjerkræejere gør alt, hvad de kan, for at sikre deres dyr mod smitte, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen, i en pressemeddelelse.

Der er siden september fundet fugleinfluenza i mere end 50 vilde fugle i Europa, herunder i Danmark og vores nabolande.

Hønsene skal være overdækket