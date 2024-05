Før kæmpede de røde mod arbejdsgiverne - nu kæmper de også mod de gule

Derfor kan 3F's medlemsflugt også have at gøre med størrelsen på kontingentet.

Hvorfor sætter I ikke bare prisen ned, så I kan beholde medlemmer?

- De fleste mennesker ved godt, at når man køber sig en forsikring uden dækning, så er der en grund til, at den er billig. Vi har ikke nogen interesse i at opkræve mere i fagforeningskontingent end det, der skal tilbage til medlemmerne, siger Henning Overgaard og fortsætter:



- Det at forsikre sig mod arbejdsløshed, er én ting. Det at være en del af et fagligt fællesskab, hvor vi kæmper for løn og arbejdsvilkår er noget andet, og det får man, når man er i en fagforening.



Hvilken forskel gør overenskomster?

Og det er netop manglen på overenskomster hos de gule fagforeninger, som bekymrer Henning Overgaard, forbundsformand for 3F

- Min store bekymring er, at flere arbejdsgivere kan få mere og mere frit spil med de gule fagforeninger, for historien har vist, at når vi organiserer os omkring de fag, vi arbejder inden for, så giver det os styrken til, at vi med en fælles stemme står stærkest over for arbejdsgiverne, siger Henning Overgaard.