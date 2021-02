Før ny lov mod vanvidsbilisme: Politiet konfiskerer allerede tusindvis af biler

Politikerne på Christiansborg er i gang med at sætte flere stopklodser i vejen for vanvidsbilisterne. På torsdag skal partierne tage fat på førstebehandlingen af lovforslag L 127. Bag nummeret gemmer sig blandt andet muligheden for at gøre det endnu lettere at konfiskere køretøjer fra personer, der kører som vanvittige. Og i særlige tilfælde også at kunne konfiskere køretøjer, som vanvidsbilisterne ikke selv ejer.

Men politiet har allerede nu mulighed for at starte sager om konfiskation af biler, hvis der er tale om gentagne eller grove overtrædelser af færdselsloven. I de to politikredse, som TV SYD dækker, er det samlede antal sager om konfiskation af biler i løbet af den senest fire år oppe på 1.520.

På landsplan er det samlede antal 7.223 sager, viser nye tal, som Gjensidige Forsikring har fået fra Nationalt Færdselscenter.