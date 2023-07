Første biler ødelagt i haglvejr er på vej til Danmark

Nu kan deres biler være på vej hjem, da de første biler, som blev ødelagt i forbindelse med det voldsomme haglvejr, er på vej til Danmark.



Det skriver SOS International, som også står for at hjælpe strandede turister til Danmark, i en opdatering på sin hjemmeside.



- Det er vigtigt for os at understrege, at der er rigtig mange biler, og selv om det store arbejde er begyndt, så kommer det til at tage tid, lyder det.

Har man en ødelagt bil i Italien, kan man ikke forvente at få oplyst ens bils position, før den er kommet til Danmark.

Hvis man ikke har oplyst, hvor bilen skal fragtes hen i Danmark, kontakter SOS International én, når man er klar til at sende bilen videre til en opsamlingsplads i Danmark.