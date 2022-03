Føtex og Bilka hæver priserne på tusindvis af varer

Og regningen havner oftest ét sted, nemlig hos forbrugeren.



Det ser også ud til at være tilfældet denne gang, viser tal fra firmaet Beepr, der holder øje med supermarkedernes onlinepriser.

Mandag morgen tog priserne så et ordentligt ryk i to af kæderne, som er ejet af Salling Group. Det fortæller Jon Henriksen, der er direktør for Beepr.

Priserne sat op på 8.500 varer i Bilka

- Klokken 5.45 her til morgen begynder de at sætte priserne op i Føtex, og Bilka følger lige efter.

- Der er tale om 7.500 varer i Føtex og 8.500 i Bilka, hvilket for begge kæders vedkommende svarer til halvdelen af deres onlinesortiment, siger han.