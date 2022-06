Folkeafstemning: Her gik de imod resten af landet

Esbjerg og Tønder mest EU-skeptisk

I Syd- og Sønderjylland var det i Esbjerg bykreds og i Tønder, der generelt var flest nej-stemmer. Der var henholdvis 40,9 procent i Esbjerg bykreds og 39,4 procent i Tønder. Det er omkring syv procent flere end på landsplan.

Det er også i Esbjerg og Tønder, hvor der var flest valgkredse, der havde et flertal for et "nej."

I den modsatte ende er Vejle, hvor de to valgkredse havde et klart flertal for afskaffelsen af forbeholdet. Her stemte 67,2 procent "ja" Vejle sydkredsen, hvor det var 68,5 procent i Vejle nordkredsen.