Folketinget vedtager lov om vejafgift for lastbiler

Folketinget har torsdag vedtaget loven om en vejafgift, der indeholder den omdiskuterede kilometerafgift for lastbiler.



Det var netop dette lovforslag, som i maj førte til aktioner og blokader rundt omkring i landet - også i Syd- og Sønderjylland.

Afgiften kommer til at ligge på omkring 1 krone og 30 øre per kørt kilometer, men den varierer alt efter lastbilernes CO2-udledning. Klima- og miljøvenlige lastbiler skal altså betale mindst.

Fra 1. januar 2025 gælder den for tunge lastbiler på over 12 ton, mens den fra 2027 skal gælde for mindre lastbiler ned til 3,5 ton.