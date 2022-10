Folketingskandidater vil hjælpe presset psykiatri med forebyggende indsats

Hun mener ikke, at udfordringerne er et ledelsesmæssigt problem men et politisk problem, som skal løses af politikerne.

Et system i knæ

Anne Marie Geisler Andersen (Radikale Venstre) stiller op til folketingsvalget og sidder desuden i regionsrådet i Region Syddanmark samt i byrådet i Esbjerg Kommune.



Hun mener, at hele systemet er i knæ, og at det er en udfordring, at ansatte flygter til de private klinikker.