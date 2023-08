Folketingsparti vil have selvstændig kystvagt og grænsepoliti

Vil ud af europæiske grænsesamarbejde

De seneste år har Danmark gang på gang forlænget en midlertidig grænsekontrol, hvilket eksperter har vurderet til at være i strid med EU-loven. Senest er EU-Kommissionen begyndt en undersøgelse af lovligheden.

Derfor mener Dansk Folkeparti, at Danmark skal tage konsekvensen, melde sig ud af Schengen-samarbejdet og oprette sin egen, faste grænsekontrol.

- Vi synes, man skal tone rent flag og sige, at vi ikke tror på, at EU kan beskytte grænserne, og derfor skal vi have en effektiv kontrol selv, siger Anders Vistisen.

- Her kan vi bruge ny teknologi og permanente grænsevagter, i stedet for at vi i strid med EU-reglerne bliver ved med at have en midlertidig kontrol.

Ved at bruge nye scannings-teknologier ser partiet, at der kan bruges de samme antal årsværk på en permanent grænsekontrol, som der anvendes i dag.

- Men hvis der kommer en vurdering fra politiet om, at der er brug for flere ressourcer, er vi villige til det.