For få uger siden var hun ukendt - nu skal hun overvinde ærefrygten og være minister

- I regeringsgrundlaget er en hel række tiltag omkring, at der skal være mere frit valg, blandt andet i ældreplejen. Og det er jo noget af det, som hun som minister skal føre ud i livet. Der tror jeg, det kan komme hende til gavn, at hun har noget erfaring fra det kommunale, hvor hun ligesom kender, hvordan systemet virker. Det kan dermed blive en fordel, når hun nu skal sidde ovre i ministeriet og forsøge at få det her frit valg til at lykkes, siger han.

Vestjysk anlagt

Den nyslåede ældreminister er ikke nervøs for, at hendes ukendthed i manges øjne bliver en hindring i det nye arbejde.

- Jeg er vestjysk anlagt. Jeg tænker, at jeg får en opgave, og så løser jeg den. Det er jo det, det handler om. At løse opgaverne i regeringsgrundlaget, og der håber jeg jo selvfølgelig, at folk kommer til at kende mig den vej igennem, siger Mette Kierkgaard.

50-årige Mette Kierkgaard er eneste minister i SVM-regeringen fra Sydjyllands storkreds.