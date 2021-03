For første gang nogensinde: Havplan klar til høring

- Hvis vi bare havde stillet os med armene over kors, så var der kommet nogen, som havde valgt de her områder ud for os. Uden at vi havde haft nogen indflydelse – og så var det nok blevet væsentligt anderledes, sagde Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening, om hans egen organisations forslag om at lukke for fiskeri i udvalgte områder.

Ny plan skuffer fiskeriformand

Men helt tilfreds med den nye havplan, som netop er sendt i høring, er fiskerne nu ikke.

- Vi har arbejdet hårdt og længe på at nå en aftale med DN, der både sikrer havmiljø og fiskeri. Derfor er jeg skuffet over, at regeringens placering af områderne med urørt hav ikke flugter med dem vi har udpeget, og dermed ikke sikrer at hensyn til havmiljø og fiskeri går hånd i hånd, udtaler Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

Rederier sender stor cadeau

Danmark har et samlet havareal på 105.000 km2, som i dag bruges til blandt andet søtransport, energiindvinding, fiskeri, naturbeskyttelse og rekreative aktiviteter. Hos en af brugerne, Danske Rederier, er der stor tilfredshed med havplanen.