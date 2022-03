Forårstemperaturerne kan ramme i denne uge

Det er endnu en kold morgen, syd- og sønderjyderne står op til.

Temperaturen ligger på eller lige under frysepunktet, hvilket gør, at der kan være risiko for pletvist rimglatte veje.

Derfor opfordrer DMI til, at alle bilister kører forsigtigt og gerne tage tidligere afsted end planlagt.

De glatte veje skal dog aftage op ad formiddagen, hvor der ventes en tør og solrig dag med temperaturer mellem fire til syv graders varme.

Vinden bliver svag til jævn.

Forårsvejret nærmere sig

DMIs prognoser forudser også, at mandagens vejr kommer til at gå igen i løbet af ugens første dage.

Midt på ugen forventes temperaturerne dog at stige, da der kommer sydlige varme indover Syd- og Sønderjylland.

Det kan betyde varmegrader op til de ti grader med dertilhørende solskin.