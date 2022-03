Forårsvejret fortsætter i weekenden: Sønderjylland får det varmeste vejr

Søndag er det jævndøgn, og det er for alvor her, at foråret begynder - i hvert fald ifølge astronomerne. Men også meteorologerne kan fortælle, at vejret følger med.

De fine forårstakter fra starten af ugen fortsætter således i weekenden, og det betyder sol, svage vinde og op til tocifrede temperaturer.

Det siger vagthavende meteorolog Mette Zhang ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Weekenden tegner til flot forårsvejr om dagen med sol fra en stort set skyfri himmel og op til 12 grader, siger meteorologen.

Det vil blive varmest i Sønderjylland, mens der ved Jyllands vestkyst kan blive en anelse køligere.