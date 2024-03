Forening går til modangreb: Kultur i Bæredygtigt Landbrug er uhyggelig

Foreningen Bæredygtigt Landbrug har til huse i Fredericia.

Det siger direktør Lars Midtiby, efter at medlemmer af Bæredygtigt Landbrug på generalforsamlingen i sidste uge udtalte sig hårdt om Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding.



- Vi skal eddermaneme have skovlen under hende, citerer Altinget et medlem for at sige på generalforsamlingen.

Et andet medlem tilføjede ifølge reportagen:

- Det med at invitere hende til et sommermøde er en rigtig god idé. Jeg vil foreslå, at man holder mødet et sted, hvor der er en voldgrav med stejle kanter.

Det medførte ifølge artiklen stor latter.

Og det skræmmer Lars Midtiby.

- Reportagen fra generalforsamlingen vidner om en uhyggelig kultur, hvor angreb mod forskere og enkeltpersoner, herunder præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, tiljubles, siger Lars Midtiby i en skriftlig kommentar.

Bæredygtigt Landbrug har efterfølgende beklaget de hårde kommentarer og meldt ud, at foreningen vil lave et etisk kodeks for debatter.

- Vi tager 100 procent afstand fra de udtalelser, der har været på vores generalforsamling i sidste uge, siger formand Peter Kiær.

Han afviser, at Bæredygtigt Landbrug er radikaliseret, og at der skulle være en uhyggelig kultur.