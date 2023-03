Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til Finans.

- Vi gør det for at styrke den danske model, og så er det selvfølgelig også en skattelettelse til mange danskere. Den danske model er afhængig af en høj organisationsgrad hos både fagforeningerne og arbejdsgiverne. Her giver vi en hjælpende hånd, siger Jeppe Bruus til mediet.