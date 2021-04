Formand for markedsfester chokeret over udmelding fra ekspertgruppe

Det haster med afklaring

Formanden for de mange byfester og kræmmermarkeder har en klar opfordring til landspolitikerne, og han håber, det ikke bliver en langtrukken affære for politikerne at finde frem til, hvilke regler der kommer til at gælde.

- Vi har stadig en pandemi med en hel del smitte i samfundet. Så selvfølgelig accepterer vi de restriktioner, som myndighederne udstikker. Men det er meget sent, de kommer - og politikerne har endnu ikke behandlet ekspertgruppens anbefalinger - så vi går stadig i en uvished. Derfor appellerer vi nu kraftigt til, at de politiske forhandlinger, partilederne skal i gang med, ikke trækker ud, så vi kan få et endeligt svar. Det er ikke første gang, vi beder om afklaring. Vi har rykket for udmeldinger og retningslinjer flere gange, påpeger Otto Skak, formand for Sammenslutningen af By- og Markedsfester.