Formand frygter kollegers reaktion på at strejke nu stoppes

- Det er dybt skuffende, at de gemmer sig bag opbakning til den danske model, når de så laver et indgreb uden flere garantier og uden økonomiske midler. Jeg frygter mine kollegers reaktion på dette indgreb, siger formand for Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, John Christensen, til TV SYD.

Onsdag aften meddelte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Socialdemokratiet, at regeringen nu stopper sygeplejerskenes strejke.

Kan stoppe lørdag

Torsdag fremlægger regeringen forslag i Folketinget om at ophæve den løsning til lov, som parterne tidligere fandt frem til i Forligsinstitutionen. Det vil hæve sygeplejerskens løn med 5,2 procent i løbet af de næste tre år. Det er en lønstigning, som lige akkurat kan følge med den forventede udvikling i priser og lønninger i samme periode.

I følge Peter Hummelgaard skal folketinget andenbehandle lovforslaget på fredag, hvorefter konflikten kan stoppe på lørdag.

For en bedre løn

Den 19. juni indledte omkring 5400 sygeplejersker strejken for en bedre løn.



Siden er den udvidet fire gange, og den femte var annonceret til den 7. september. Her skulle yderlige 281 sygeplejersker i strejke, heraf flest i Region Syddanmark.

Langt under mandefagene

Strejken blev indledt, efter at et flertal af sygeplejerskerne stemte nej til det overenskomstresultat, som Dansk Sygeplejeråd havde forhandlet på plads. Striden handler om lønninger, som i følge sygeplejerskene ligger langt under lønningerne hos mandefag med tilsvarende uddannelseslængde.