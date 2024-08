Formand håber ikke, at nyt ministerudspil bliver ved snakken

Det er også en nyhed, som glæder Otto Skak, der er formand for Sammenslutningen af by- og markedsfester i Danmark. Han er enig i, at der er for mange regler og for meget bureaukrati, som gør det svært for foreningerne rundt omkring i landet.

Otto Skak håber dog, at det ikke bliver ved snakken og han "vil ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt". Det siger han i en pressemeddelelse på vegne af Sammenslutningen af by- og markedsfester i Danmark.

- Sporene skræmmer. Vi har gennem årene været til mange møder og hver gang blevet lovet, at nu sker der noget, men de frivillige ude i foreningerne bruger stadig masser af tid på at udfylde skemaer og sende ansøgninger ind for at få lov til at afvikle en by- eller markedsfest – noget, som i den grad kommer lokalsamfundet til gode, udtaler den tidligere direktør for Slotssøbadet i Kolding.

Ifølge Otto Skak er der "lys forude", hvis kulturministerens initiativ bliver gennemført.