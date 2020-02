Formand indkalder til stormøde: - Der skal tages ansvar for vandløbene

Marker står flere steder under vand efter de massive regnskyl, vi har oplevet i det nye år. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

De store regnmasser og forhøjede vandstande, vi har oplevet den seneste tid, har mange steder fået vandløb til at gå over deres breder. Det har skabt store problemer for landmænd og deres marker.

Derfor vil Landbrug & Fødevarer nu have kommuner og regeringen til at tage ansvar, og indkalder af den grund til stormøde sammen med Danske Vandløb.

- Vi har jo set nogle ekstreme situationer henover vinteren med manglende vandafledning, og det er der mange husejere og landmænd, der er hårdt ramt af. Nu er der simpelthen behov for at der skal ske noget på det område, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, til TV SYD.

Vandløbsloven skal strammes

Mange landmænds marker har stået under vand grundet det våde vejr. Martin Merrild mener ikke, at de store mængder vand kan komme bag på hverken kommuner eller regeringen, så han kræver, at der kommer handling på området.

- Der ligger et forarbejde med en ny vandløbslov, og den skal gøres færdig. Og så skal kommunerne sætte sig sammen og lave nogle handlingsplaner for, hvordan de får skabt en større vandledningsevne i de vandløb, der mange steder løber på tværs af kommunerne, siger formanden.

Stormødet afholdes den 29. februar i Brædstrup, hvor alle landmænd og andre interessenter kan dukke op til debat.