Formand om lange patientkøer: - Vi knokler med kæmpeudfordringer

I landets fem regioner kæmpes der fortsat med efterslæb fra coronapandemien og sidste års sygeplejestrejke.

De mange udskudte behandlinger har sat sig i ventetiderne til ikke-akutte undersøgelser og behandlinger.

Det skriver Jyllands-Posten, som har lavet en rundspørge blandt regionerne.

I Region Midtjylland kan man på Regionshospitalet i Gødstrup eksempelvis risikere at vente næsten fire år på en mr-skanning af hovedet.

Patienter, der i Region Syddanmark skal have udført en neurologisk undersøgelse, kan risikere at vente i op til 56 uger - altså i over et år.

Troede, at man var længere

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau (S) siger til avisen, at han er bekymret over de lange ventetider.

- Vi havde troet, vi kunne få barberet ventelisterne ned inden årets udgang, men vi må erkende, at det ser mere og mere svært ud. Vi knokler med kæmpeudfordringer, og et af de helt store problemer er mangel på personale, siger han.

Alle regioner har i en aftale tidligere på året lovet regeringen at få ryddet helt op i ventelisterne, inden 2022 er omme.

Spørger man sundhedsprofessor Jakob Kjellberg, går det langsommere, end man kunne forvente. De lange køer er ifølge ham derfor et udtryk for et større problem end blot pukler fra en trængt tid.

- Det kunne tyde på, at det er mere komplekst end blot et spørgsmål om at komme over corona og strejke, men at der er et underliggende problem med at omstille sundhedsvæsenet, så det kan producere flere patientforløb med færre personaleressourcer, siger han til Jyllands Posten.